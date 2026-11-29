BARCELONA 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Indústria i candidat del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Jordi Hereu, i el president de la Generalitat i primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, han celebrat les dades de participació en les eleccions d'aquest diumenge, i han fet una crida a continuar votant fins al tancament dels col·legis electorals, a les 20.00 hores.
En arribar a la seu del partit cap a les 18.30 hores, des d'on seguiran l'escrutini, Hereu ha celebrat les dades parcials de participació i la normalitat de la jornada, i ha fet una "última crida a la participació massiva", perquè és el millor missatge que es pot donar des de Catalunya.
Segons Illa, es demostra que la gent està practicant la democràcia amb la seva participació i que Catalunya està fent sentir la seva veu, ha demanat aprofitar fins a les 20.00 hores per exercir el vot, i ha celebrat la normalitat de la jornada: "Ens demostra que tenim un sistema electoral fiable, sòlid i segur".