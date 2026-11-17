Celebra que l'augment de l'SMI aprovada pel Govern central beneficia "més d'un milió d'espanyols"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
La número dos del PSC al Congrés per Barcelona, Eva Granados, ha promès per a la pròxima legislatura destinar un 7% del PIB a salut i a eliminar les llistes d'espera, davant l'aposta de la dreta en sanitat, que passa per la "gestió privada".
Ho ha dit en una intervenció davant els mitjans a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) centrada en les polítiques sanitàries, juntament amb l'alcalde, el socialista David Quirós, i les candidates Carmen García-Calvillo (número 8 per Barcelona) i Imán Aisa (16).
Granados ha assegurat que és una qüestió ideològica: "Ni el codi postal, ni el teu nivell econòmic, ni el teu origen, ni el teu sexe han de determinar que no puguis accedir a una bona sanitat de qualitat".
Per aquest motiu ha reivindicat l'aposta socialista per la sanitat pública, esmentant l'exministre del PSC Ernest Lluch, que ha tingut continuïtat gràcies als governs progressistes.
I ha contraposat aquesta visió a la dreta: "Ho veiem a Madrid, on l'aproximació és més de client i no de pacient; i en un hospital amb fons públics i de gestió privada parlava de treure de la llista pacients que no eren rendibles; o a Andalusia, amb l'escàndol dels cribratges del càncer de mama".
"CANVI DE MODEL" EN JOC
També s'ha referit al manifest que els socialistes catalans han presentat aquest dimarts, que defensa la "importància de la convivència" i la diversitat a Catalunya, davant el PP i Vox, que volen utilitzar Catalunya per obtenir vots a la resta d'Espanya, ha assegurat.
Ha insistit que el 29N està en joc un "canvi d'època i un canvi de model en l'estat del benestar", però que està detectant mobilització i esperança en l'electorat progressista.
PUJADA DE L'SMI
Granados ha excusat l'absència del cap de llista, el ministre Jordi Hereu, que participa aquest dimarts en el Consell de Ministres, i ha destacat l'aprovació de l'increment del salari mínim interprofessional (SMI).
"És més d'un milió d'espanyols i espanyoles que es beneficien d'aquest augment del salari mínim; és imprescindible que existeixin aquestes polítiques socials i aquestes polítiques econòmiques que redistribueixin la riquesa", ha dit.