El Govern i la Taula Agrària acorden mesures per donar suport als agricultors professionals

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern i les organitzacions agràries representades en la Taula Agrària han acordat aquest divendres mesures per respondre a les necessitats del sector agrari català, informa la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en un comunicat aquest divendres.
Entre les principals mesures acordades hi ha l'impuls d'una línia d'ajuts econòmics extraordinaris destinats a alleugerir les dificultats de les explotacions agràries professionals a conseqüència de "circumstàncies adverses sobrevingudes", especialment l'encariment dels costos de producció i dels carburants.
La voluntat del Govern és que arribin al conjunt del sector i que es tinguin en compte les diferents realitats productives i la situació particular dels sectors amb més dificultats.
El conseller Òscar Ordeig ha explicat que el Govern comparteix la preocupació dels agricultors i ramaders, i que "quan el sector passa dificultats, l'executiu ha de ser al seu costat".
L'acord també incorpora un conjunt de mesures d'acompanyament orientades a millorar les condicions en què treballa el sector i a abordar alguns dels problemes estructurals que condicionen la rendibilitat de les explotacions.