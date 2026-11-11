El Govern es reivindica a la COP31 de l'ONU com a aliat per afrontar el canvi climàtic

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha intervingut en diverses sessions de treball de la COP31, la conferència de Nacions Unides sobre el canvi climàtic, que se celebra a Antalya (Turquia), on ha explicat les actuacions que duu a terme el Govern, al qual ha presentat com a aliat en aquesta lluita.
Posicionar Catalunya com a actor de referència en la governança multinivell per combatre efectes del canvi climàtic és un dels objectius que Duch ha defensat, informa el Departament en un comunicat aquest dimecres.
El conseller ha exposat els quatre focus de treball del Govern, que és a la cimera a través dels departaments d'Unió Europea i Acció Exterior; de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El Govern planteja avançar en la implementació dels Acords de París de 2015 cap a la neutralitat climàtica, consolidar el camí de l'electrificació, assolir un acord just de finançament perquè els països del Sud Global tinguin recursos per complir els objectius i reforçar la governança multinivell en coordinació amb els organismes internacionals competents i el Pacte del Futur de Nacions Unides.
"LLEIALTAT I DIÀLEG"
"Si volem ser eficients, hem de col·laborar a tots els nivells institucionals, des de la lleialtat i el diàleg", ha dit Duch, que ha subratllat la importància d'anar més enllà de la implementació i de tenir presència i influència als espais on es prenen les decisions.
"Les regions volem ser part activa de les discussions", ha puntualitzat, després d'explicar com la cooperació catalana al desenvolupament, especialment activa en països com el Senegal o Moçambic, procura oferir els instruments precisos perquè les institucions i comunitats locals apliquin les millors solucions.