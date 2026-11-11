El Govern espanyol buida la seva agenda institucional excepte Albares i Planas en la vaga general

Diego Radamés - Europa Press
MADRID, 11 nov. (EUROPA PRESS) -
Els ministres del Govern espanyol han buidat la seva agenda institucional d'actes coincidint amb la jornada de vaga general prevista per aquest 11 de novembre i recolzada per la majoria dels sindicats per defensar l'accés a l'habitatge i la millora dels salaris.
Ni el president Pedro Sánchez ni la gran majoria dels seus vicepresidents i ministres tenen agendades previsions informatives ni actes públics durant la jornada de protestes.
Però el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, manté els seus compromisos internacionals reunint-se amb el comissari europeu d'Associacions Internacionals, Jozef Síkela, i la comissària per al Mediterrani, Dubravka Suica, a la seu de la Comissió Europea, a Brussel·les; i a les 16.30 participarà en el pànel del Fòrum de la Pau de París 'Creant una arquitectura centrada en els ciutadans per a la pau a Israel-Palestina'.
També el titular d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, continua amb el seu viatge a Ankara (Turquia), on manté trobades amb empreses agroalimentàries espanyoles i importadors d'aliments d'Espanya, i es reuneix amb el viceministre d'Agricultura i Boscos de Turquia, Ahmet Gümen.
De manera pública, tant els ministres del PSOE com de l'espai Sumar han mostrat el seu suport a la vaga general. La portaveu del Govern, Elma Saiz, va reivindicar dimarts en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres el caràcter de la mobilització com una protesta "a favor dels drets del conjunt de la ciutadania" i va demanar "respecte" per als sindicats.
El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, va expressar el seu "suport sincer, rotund i absolut" a la vaga i va animar els treballadors a secundar-la per defensar el dret a l'habitatge.