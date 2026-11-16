El Govern destina 5 milions a ajudes a negocis afectats per les pluges d'octubre

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha anunciat que el Govern destinarà 5 milions d'euros a ajudes als negocis afectats per les pluges de principis d'octubre, en unes declaracions a la premsa aquest dilluns després d'inaugurar el Fòrum Barcelona d'Hotusa sobre turisme.
Sàmper ha explicat que les pimes i autònoms afectats poden demanar una subvenció de fins a 20.000 euros per fer inversions derivades dels danys provocats per la pluja.
La línia d'ajudes s'emmarca en el paquet extraordinari de 75 milions d'euros aprovat pel Govern per fer front a les conseqüències del temporal, i es podrà sol·licitar fins al 16 de desembre.
El conseller ha explicat que les ajudes cobriran part d'"aquells danys que es puguin acreditar com a conseqüència de les pluges" a mobiliari, retolació o reformes necessàries per als locals més afectats.
Ha afegit que molts dels negocis ja han fet les reformes necessàries "perquè el que no es pot fer és esperar al fet que arribi una ajuda" i que el que han de fer els beneficiaris és acreditar el cost de les despeses a les quals han hagut de fer front.