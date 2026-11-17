BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha explicat que el Govern demanarà una "unificació" de criteris al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) respecte al teletreball en les sotsdireccions generals i càrrecs assimilables de la Generalitat, després que una sentència avalés aquest dilluns la retirada del teletreball, mentre que una altra resolució aquest dimarts n'ha declarat la nul·litat.
En una roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts ha sostingut que la primera sentència "avala jurídicament" la decisió del Govern de deixar sense efecte el teletreball per a aquests càrrecs, per la qual cosa ha assegurat que la decisió és continuar en aquesta direcció.
Segons Paneque, la segona sentència d'aquest dimarts "entra més en qüestions de manera que no de fons" i ha insistit que veu avalada la decisió.
El Jutjat del contenciós administratiu 14 de Barcelona va avalar aquest dilluns que la Generalitat deixés sense efecte les autoritzacions de teletreball dels sotsdirectors generals i càrrecs orgànicament assimilats, en considerar que el treball a distància no és un dret subjectiu del personal, sinó una modalitat organitzativa reversible i "una potestat discrecional" de l'Administració.
En canvi, aquest dimarts el Jutjat del contenciós administratiu número 7 de Barcelona ha decidit declarar la nul·litat de la decisió del Departament de Treball de la Generalitat de revocar "amb caràcter general" el teletreball.