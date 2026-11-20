IGUALTAT I FEMINISME - Arxiu
GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha condemnat el feminicidi d'una dona de Llívia (Girona) aquest dilluns i ha expressat el seu condol a l'entorn de la víctima "assassinada per violència masclista" i als veïns de la localitat.
Amb aquest cas, ja són 6 els feminicidis que s'han produït enguany a Catalunya, mentre que el 2025 el nombre total va ser d'11, corresponents a 10 dones assassinades per violència masclista i 1 feminicidi vinculat, informa el departament en un comunicat aquest divendres.
El departament ha recalcat que erradicar les violències masclistes "és una qüestió de país" i ha cridat a sumar esforços des de tots els àmbits de la societat per posar fi a aquestes violències en totes les seves formes.