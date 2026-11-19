MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
GIRONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (Icatmar) han iniciat una campanya científica per estudiar els recursos pesquers al Mediterrani occidental.
El Ministeri explica aquest dijous en un comunicat que els treballs es desenvoluparan entre els ports de Palamós (Girona) i Alacant, a bord del vaixell oceanogràfic del Ministeri 'Vizconde de Eza'.
L'objectiu és tenir informació sobre els índexs d'abundància, la biomassa, l'estructura demogràfica i la distribució geogràfica de les espècies demersals de la zona, per millorar la caracterització de les comunitats bentòniques explotades per la pesquera d'arrossegament.
Ha explicat que els resultats de l'estudi "seran de gran interès per les pesqueres dirigides a espècies demersals del Mediterrani occidental, especialment per a la flota d'arrossegament de fons".
Les dades biològiques recopilades en les campanyes científiques del Mediterrani són "fonamentals per conèixer l'estat de les poblacions de les diferents espècies".