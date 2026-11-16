BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La gerent i enòloga de la cava ecològica Vilarnau, Eva Plazas, ha estat reconeguda com a 'Dama del Cava' per l'Asociación Nacional de Amigos del Cava (ANAC).
El reconeixement també s'ha concedit a la presidenta del Consell Regulador de la DO Cava, Marta Vidal, i s'ha lliurat durant el Gran Sopar del Cava organitzat per l'associació, informa aquest dilluns en un comunicat.
El nomenament, aprovat per unanimitat per la Junta Directiva de l'ANAC, reconeix les seves "3 dècades de dedicació a Vilarnau" i la seva implicació en el món del cava.
Vinculada a la companyia des del 1996, Plazas ha desenvolupat la seva carrera com a enòloga en diferents àrees del celler, i a començaments del 2026 en va assumir la gerència, agafant el relleu de Damià Deàs.
Al capdavant de Vilarnau, "continua apostant per mantenir la identitat dels seus caves, la qualitat i el respecte per l'entorn".