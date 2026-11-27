ROBERT RAMOS / AMB - Arxiu
BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat posarà en marxa a partir de dilluns que ve millores a les línies de bus M4 i M9, que operen al Baix Llobregat (Barcelona).
El departament ha explicat en un comunicat aquest divendres que l'objectiu és reforçar l'oferta de transport públic i adaptar-la a l'augment de la demanda.
Les actuacions suposaran una inversió anual de 208.000 euros i formen part del Pla de xoc del bus interurbà impulsat pel Govern.
A la línia M9, que uneix Esparraguera i Abrera amb Terrassa (Barcelona), s'afegiran tres expedicions per sentit els dies laborables.
A la línia M4, que uneix Olesa de Montserrat, Can Vilalba i Martorell (Barcelona) es duplicarà l'oferta actual fins a les sis expedicions diàries els dies laborables.