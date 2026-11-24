BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat s'ha posat a disposició de la família del jove català de 22 anys detingut pel Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE) als Estats Units (EUA) i, principalment, s'ha centrat a garantir que està en "bones condicions" i tornarà com més aviat millor, en col·laboració amb el Govern central.
Ho ha explicat la consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, en una roda de premsa després del Consell Executiu d'aquest dimarts: "Les primeres hores les hem pogut dedicar a saber sobre el seu estat, a garantir aquestes bones condicions i que el retorn sigui com més aviat millor".
Paneque ha evitat donar més detalls dels necessaris per poder treballar amb "discreció" amb la família i els seus representants legals, i ha lamentat el model migratori de l'administració dels EUA.