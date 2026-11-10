La Generalitat destina 23,1 milions a reparar desperfectes del temporal d'octubre en 3 comarques

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat destinar prop de 23,1 milions d'euros per reparar els desperfectes del temporal de pluges torrencials que va tenir lloc entre l'1 i 5 d'octubre al Vallès Oriental, Maresme (Barcelona) i Terres de L'Ebre (Tarragona).
Segons informa en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts, s'han encarregat les tasques de reparació de les 127 incidències detectades a Infraestructures.cat.
Del total de l'import, 9,6 milions es destinen a restituir murs i esculleres, reparar despreniments i reposar guals; 250.000 euros pel Centre Vallès de Granollers i 350.000 a camins de la Generalitat a l'Ebre.
A més, 11,2 milions seran per a actuacions per restablir els accessos i la seguretat vial i la resta (1,6) per a assistències, el control de qualitat i uns altres conceptes associats a les actuacions.
De les 127 actuacions que ha assumit Infraestructures.cat, 62 ja s'han executat, 45 es troben en fase d'execució i en 20 més els tècnics ja han visitat la zona i estan pendents d'iniciar les tasques.