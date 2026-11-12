Garriga (Vox) vincula el PSOE, Sánchez i Illa amb els aldarulls de la vaga a Barcelona

Álex Zea - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, ha vinculat aquest dijous el PSOE, el president espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, amb els aldarulls a Barcelona després de la manifestació central de la vaga general, fets que emmarca en el "govern de la violència, la por i els saquejos".
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha assenyalat "la vaga convocada per Sánchez, Illa i el PSOE" pel balanç d'incidents a la capital catalana.
"Si això és el civisme del que presumeix el PSOE, què passarà quan decideixin deixar de ser cívics?", i ha cridat a fer fora els socialistes en les eleccions generals per recuperar la seguretat, la tranquil·litat i l'ordre, segons ell.