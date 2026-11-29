ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El cap de campanya electoral del Front Ampli als comicis del 29N, Jordi Martí, no ha entrat a valorar les enquestes a peu d'urna, que llançarien una possible majoria de la dreta, en considerar que és difícil que captin la voluntat general de l'electorat amb l'alta participació registrada aquest diumenge.
Ho ha dit en una declaració davant els mitjans a l'Espai Larra de Madrid, la 'caserna' electoral de la candidatura, de la dada "històrica" del 68% participació registrada a les 18 hores i mancant conèixer encara el definitiu.
Martí ha desgranat que el Front Ampli no valorarà els sondejos, encara que ho respecten, i ha insistit que una participació tan gran genera un context molt peculiar pels sondejos microscòpics.
En tot cas, ha subratllat que s'han passat la campanya electoral manifestant que el 29N era una cita "històrica" per a la democràcia i és evident que la ciutadania ha considerat que eren un "repte".
HAN ANAT DE "MENYS A MÉS"
També ha afirmat que estan molt satisfets amb la campanya, en la qual el Front Ampli ha anat de "menys a més", i ha emfatitzat que el moment "transcendental" va ser el debat a quatre en el qual la seva candidata, Ada Colau, va entrar en la "conversa general" de les eleccions gràcies al seu bon acompliment.
De fet, creu que el debat ha estat clau perquè es doni aquest volum de participació electoral rècord.
Finalment, Martí ha volgut agrair que la jornada electoral s'hagi desenvolupat sense incidents i ha enaltit la tasca dels apoderats de la coalició pel seu "esforç enorme" per cobrir totes les meses del país.