BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Freixenet ha presentat 'Herència des de 1861', una col·lecció de caves "d'alta gamma" inspirada en el llegat del celler i concebuda per maridar un menú gastronòmic complet, informa en un comunicat aquest dijous.
La gamma està formada per quatre caves, que són el Cuvée D.S., Reserva Real, Trepat i Malvasia, i és un homenatge a la figura de la cofundadora de Freixenet Dolors Sala, "qui va marcar un abans i un després en la trajectòria de la casa i del sector".
La presentació de la col·lecció coincideix amb el reconeixement del cava Cuvée D.S. 2019 com a millor vi escumós d'Espanya als Premis Aliments d'Espanya 2026 del Ministeri d'Agricultura: "Aquest guardó avala el rigor enològic i el prestigi que defineixen tota la gamma", explica la companyia.