BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha valorat "molt positivament" el nomenament de l'exgovernador del Banc d'Espanya Pablo Hernández de Cos com a nou president del Banc Central Europeu (BCE).
"Hernández de Cos és una persona molt preparada i un perfil idoni per afrontar reptes com la inflació o l'estabilitat financera europea", ha dit la patronal en una anotació a X aquest dijous recollida per Europa Press.
Hernández de Cos (Madrid, 20 de gener de 1971) serà el primer espanyol a presidir el BCE des de la seva creació el 1998, després que els líders europeus hagin arribat aquest dijous a un acord sobre el seu nomenament per succeir Christine Lagarde.