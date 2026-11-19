BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha anunciat en un comunicat aquest dijous que ha incorporat Cambridge Spark España com a nou soci "per impulsar una intel·ligència artificial (IA) que comença per les persones".
La patronal ha explicat que l'empresa està especialitzada en formació en IA i dades, i que aportarà la seva experiència en el desenvolupament de competències digitals i la transformació empresarial.
Ha afegit que aquesta adhesió li permet reforçar l'aposta per la innovació i el desenvolupament del talent intern, factor que ha definit com a "clau perquè les empreses puguin integrar la IA en els seus processos".