Foment signa un acord amb la zona de desenvolupament d'alta tecnologia de Changshu (Xina)

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball i la zona de desenvolupament d'alta tecnologia de Changshu (Xina) han signat un acord de cooperació per impulsar les relacions econòmiques i comercials, informa en un comunicat aquest dijous la patronal.
L'acord estableix un full de ruta de col·laboració en el manteniment i desenvolupament de la relació d'amistat i cooperació entre les dues parts, i la creació de plataformes d'intercanvi mitjançant la participació en actes organitzats per cada institució i l'impuls de visites de delegacions.
També l'exploració de projectes concrets de cooperació en l'àmbit econòmic i comercial, i donar a conèixer cada institució entre els socis i xarxes de l'altra part per reforçar la seva projecció internacional.