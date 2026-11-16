Foment proposa un IVA del 10% per a serveis esportius i un bo per a joves i vulnerables

BARCELONA, 16 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha presentat les seves propostes relacionades amb l'esport per a les eleccions generals, entre les quals hi ha una deducció estatal del 20% de l'IRPF fins a 150 euros a l'any per fer esport, un IVA reduït del 10% per a serveis esportius i un bo esportiu per a joves i persones vulnerables de 200 euros a l'any, informa en un comunicat.
Concretament, la patronal ha proposat en un acte a la seva seu a Barcelona que la deducció del 20% s'apliqui a les quotes de clubs, les llicències federatives, els abonaments a gimnasos i instal·lacions i els programes d'activitat física, i que les quotes de gimnàs i clubs que les empreses paguen als seus treballadors estiguin exemptes fins a 500 euros a l'any.
Sobre el bo esportiu, la intenció de la patronal és que sigui "equiparable al Bo Cultural Jove", per fer-se servir en clubs, federacions i centres esportius adherits.
L'acte ha comptat amb les intervencions del vicepresident de Foment i president de la Comissió d'Esports, Gerard Esteva; la vicepresidenta de la Comissió d'Esports i secretària general d'UFEC, Isabel Pérez; el membre de la Junta Directiva d'INDESCAT Lluís Pascal i el president de GESTIONA, Josep Viladot.
ALTRES MESURES
També planteja obrir el mecenatge als clubs federats sense la declaració d'utilitat pública, una deducció addicional del 50% en l'IS pel patrocini i un crèdit fiscal del 65% per a les aportacions a instal·lacions esportives.
La patronal posa sobre la taula una deducció fixa de 150 euros a l'any de l'IRPF per a les persones que dirigeixen clubs i federacions sense cobrar per "facilitar el relleu a les juntes directives", i declarar exempts d'aquest impost fins a l'SMI els ingressos del personal tècnic, arbitral i de coordinació de l'esport escolar, federat i de club.
Així mateix, ha demanat aprovar el reglament que la llei del joc preveu des del 2011 perquè un percentatge de la recaptació de les apostes esportives "torni a l'esport" i que una part es destini a les federacions autonòmiques.
En total, Foment ha plantejat 34 propostes amb la idea que s'impulsin durant el primer any de legislatura i en els pressupostos del 2027.