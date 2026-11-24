BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Foment del Treball ha alertat de l'increment de costos empresarials derivat de l'ampliació dels permisos de paternitat i per defuncions aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres, i ha qualificat la mesura d'"inoportuna".
En un comunicat als mitjans de comunicació, la patronal adverteix que aquestes ampliacions generen un "fort impacte" en els costos econòmics i la gestió organitzativa de les empreses, especialment entre les pimes.
Ha reivindicat que les polítiques de cures s'han de gestionar des de l'administració i "no traslladar-se al teixit privat" i ha demanat mantenir un equilibri entre la conciliació laboral i la sostenibilitat del teixit empresarial.