Fluidra pagarà la segona part del dividend de 0,65 euros el pròxim 10 de desembre

MADRID 10 nov. (EUROPA PRESS) -
Fluidra pagarà la segona part del dividend de 0,65 euros amb càrrec als resultats del 2025 el pròxim 10 de desembre, segons ha indicat en un comunicat aquest dimarts a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
El primer pagament d'aquest dividend es va produir el passat 14 de juliol i va distribuir un import brut per acció de 0,32 euros i el segon pagament serà de 0,33 euros per títol.
En total, aquest dividend de 0,65 euros implica una ràtio dividend-benefici de prop del 50% del benefici net ajustat, alineat amb la política de dividends i el marc d'assignació de capital de la companyia.
El desemborsament total augmenta fins a gairebé 125 milions d'euros i el pagament el farà BBVA a través d'Iberclear.
La firma espanyola ha detallat que l'últim dia de negociació de les accions amb dret a participar en el repartiment de dividends serà el 7 de desembre i a partir del 8 de desembre les seves accions es negociaran sense dret a percebre el dividend.
La data en la qual es determinaran els titulars inscrits amb dret a percebre el dividend serà el dia 9 de desembre.