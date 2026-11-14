Fixats els serveis mínims del 72% a l'AVE i del 75% a Rodalies per a la vaga del dia 17 a Renfe

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 14 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, que ara dirigeix Carlos Cuerpo, ha establert els serveis mínims per a la vaga convocada al Grup Renfe per al pròxim dimarts, 17 de novembre, a tot Espanya, que oscil·laran entre el 50% i el 75% a Rodalies, en funció de les franges horàries, i que assoliran el 72% en els serveis d'Alta Velocitat i Llarga Distància.
En concret, Renfe informa en una nota de premsa que els serveis mínims a Rodalies seran del 75% en les hores punta, compreses entre les 6 i les 9 hores, les 13.30 i les 15.30 i les 18.30 i les 20.30. Durant la resta de la jornada, circularà el 50% dels trens habituals.
Pel que fa als serveis de Mitjana Distància, el percentatge de trens garantits se situa en una mitjana del 65%, mentre que en Alta Velocitat i Llarga Distància serà del 72% dels serveis habituals. En el transport de mercaderies, per la seva banda, s'han establert uns serveis mínims del 26% de la programació prevista.
Renfe lamenta per endavant els perjudicis que pugui ocasionar als viatgers aquesta vaga, convocada pel Comitè General del Grup Renfe (CGGR), el Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (SEMAF), CCOO, UGT, el Sector Federal Ferroviari de la Confederació General del Treball (SFF-CGT), el Sindicat Ferroviari Intersindical (SF-I) i Alternativa Ferroviària (ALFERRO).