BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat en un comunicat aquest dijous que reforçarà el servei de les seves dues línies els caps de setmana i els festius que queden abans de Nadal per donar resposta a l'augment de demanda previst.
A la línia Barcelona-Vallès, preveu sumar onze circulacions de 16 a 21 hores, i a la línia Llobregat-Anoia, es reforçarà la capacitat dels trens de 14 a 19 hores amb trens de composició doble.
A més, l'empresa finalitzarà el servei a les 23 hores el 24 de desembre, a les 2 hores el dia de Nadal i els trens circularan tota la nit de cap d'any a les línies S1, S2, L6, L7, L8 i L12.