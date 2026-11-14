FGC commemora el 75 aniversari de l'arribada del tren a la Pobla de Segur (Lleida)

LLEIDA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha commemorat aquest dissabte el 75 aniversari de l'arribada del tren a la Pobla de Segur (Lleida) mitjançant un viatge a bord del Tren dels Llacs des de l'estació de Lleida-Pirineus fins a la Pobla, informa en un comunicat.
L'expedició ha fet parada a Balaguer, Cellers, Tremp i Salàs de Pallars (Lleida), a bord ha viatjat el president de FGC, Carles Ruiz, i ha estat rebut a Lleida-Pirineus per l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Al llarg del recorregut s'han afegit l'alcalde de Castell de Mur (Lleida), Miquel López, i l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, i els viatgers han estat rebuts a la seva arribada a la Pobla de Segur per l'alcalde de la localitat, Marc Baró.
REPRESENTACIÓ TEATRAL
A l'interior del tren s'ha fet una representació teatral preparada per a l'ocasió a càrrec del consistori de la Pobla, i s'ha lliurat una rèplica del bitllet original de l'època a les persones que han fet el viatge.
Igualment, s'han decorat amb vinils el tren i les estacions de la línia amb una imatge commemorativa dels 75 anys.
Els viatgers han visitat l'exposició 'La força d'un territori, 75 anys del tren de la Pobla', que repassa la història del ferrocarril i es pot visitar a la Pobla fins a gener amb la previsió que sigui itinerant i es desplaci als municipis de la línia que ho demanin.
La línia, la construcció de la qual va començar el 1907, supera actualment el mig milió d'usuaris anuals, amb el compromís de FGC de cara als propers anys d'"invertir, innovar i treballar per garantir un servei compromès amb el territori, modern, eficient i sostenible".