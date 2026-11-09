FGC bateja com Antoni Gaudí dos trens de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha batejat com Antoni Gaudí dos dels trens de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, en el centenari de la mort de l'arquitecte català, informa en un comunicat aquest dilluns.
Durant un acte a l'estació Plaça Catalunya s'ha batejat el primer dels trens davant el president d'FGC, Carles Ruiz Novella, i el director de la càtedra Gaudí de la UPC i comissari de l'Any Gaudí, Galdric Santana Roma.
El tren, que ja ha entrat en circulació, s'uneix a altres batejats per FGC amb el nom d'altres personalitats catalanes, com els escriptors Clementina Arderiu, Josep Maria Llompart i Francesc Candel, el lingüista Josep Vallverdú i la matemàtica Assumpció Català.