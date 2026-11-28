Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Arxiu
MADRID 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà Ceuta aquest dissabte al matí com a mostra de "suport i solidaritat" a la població de la ciutat autònoma, durant la jornada de reflexió de les eleccions generals d'aquest diumenge, 29 de novembre.
D'aquesta manera, complirà un "compromís personal" adquirit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, segons informen fonts del PP, que assenyalen que aquesta és la sisena visita del candidat a la presidència del Govern espanyol des de finals de juny.
Feijóo no tindrà agenda pública ni participarà en actes polítics i hi passarà part de la jornada de reflexió com a "mostra de suport i solidaritat al poble de Ceuta", comparteixen les fonts.
Posteriorment, a la tarda, passarà temps amb la seva parella i amb el seu fill, afegeixen.
Feijóo va tancar aquest divendres la campanya a Sevilla, on va demanar als votants d'esquerres que donin suport al Partit Popular en les eleccions generals d'aquest diumenge per "canviar" Espanya, ja que entén que és "necessari" un Govern "net" i que "funcioni".