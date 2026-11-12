Feijóo obre a Badalona (Barcelona) la campanya del PP, que Albiol vol portar als carrers

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompanyarà el PP català en el tret de sortida de la campanya electoral per a les pròximes generals a Badalona (Barcelona), ciutat del candidat al Congrés per Barcelona i alcalde, Xavier García Albiol, que vol portar la campanya als carrers i a les xarxes socials.
Fonts populars han explicat aquest dijous que la seva no serà una "campanya clàssica" perquè creuen que els temps i la manera de comunicar han canviat i, seguint el model de la política del mateix Albiol, tenen com a objectiu arribar a la ciutadania als carrers i amb un desplegament audiovisual.
El candidat és, de fet, la principal carta amb la qual el PP català compta per poder assolir l'objectiu d'obtenir diputats al Congrés a les quatre províncies catalanes (el 2023 no van obtenir diputats a Girona ni a Lleida) i també el primer senador a Catalunya, a Barcelona.
Les mateixes fonts, que reconeixen que per impulsar Feijóo a La Moncloa calen uns bons resultats a Catalunya, han explicat que la direcció catalana tindrà pes en les decisions respecte a aquesta campanya, tot i que siguin unes eleccions generals, i subratllen que qui entén Catalunya és, precisament, el mateix Albiol.
ARRIBAR A VOTANTS DEL PSC, JUNTS I VOX
El PP assegura tenir "bones expectatives" i sensacions respecte als resultats que Albiol pot aconseguir, no només a la província de Barcelona, sinó a tot Catalunya.
Més enllà del votant habitual del PP, la formació creu que pot aconseguir el suport de votants descontents del PSC, a més de Junts i de Vox, com ha demostrat Albiol amb els seus resultats a Badalona a nivell municipal.
Albiol vol portar la campanya als carrers per parlar amb els veïns de les localitats que visiti i conèixer les seves problemàtiques de primera mà, evitant, segons han explicat les mateixes fonts, els espais tancats, propis dels mítings de campanya.
També posaran l'accent en l'estratègia audiovisual, per la qual cosa donaran importància a les xarxes socials per difondre el seu missatge.
El partit confia a arribar a un electorat divers perquè, segons les mateixes fonts, no volen canviar la ideologia de les persones sinó arribar-hi prioritzant les seves problemàtiques.
DESPLEGAMENT TERRITORIAL
A més d'aquest dijous a Badalona, Feijóo participarà en un altre acte de campanya a Lleida dilluns vinent i en l'acte central de campanya del PP català, que serà a Barcelona, i la direcció espera que el seu president es pugui afegir a algun altre míting.
La campanya comptarà amb la presència d'altres dirigents populars destacats com el secretari general, Miguel Tellado; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'eurodiputada Dolors Montserrat, entre d'altres.
Entre alguns municipis que visitarà, a més de l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha Ripoll, Figueres, Salt (Girona) i Salou i Reus (Tarragona), entorns on el seu missatge, molt centrat en la immigració, la inseguretat i l'ocupació d'habitatge, pot arribar als ciutadans.