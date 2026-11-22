MURCIA 22 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat del PP a la Presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha cridat a la mobilització per votar diumenge vinent perquè "Espanya no pot esperar ni un dia més" per canviar el seu Govern.
"No vull una Espanya de bufetades ni un país agressiu", ha afirmat Feijóo en un míting a la cèntrica plaça murciana del Cardenal Belluga, amb la Catedral de la ciutat de fons, i davant de més de 7.000 persones, segons l'organització.
El líder del PP ha subratllat que "la Regió de Múrcia té unes enormes ganes de canvi" i "us asseguro que si seguim així durant la pròxima setmana, ho aconseguirem".
Ha demanat que, encara que sembli que hi haurà canvi, "no es relaxi ningú, que no descansi ningú i segueixi treballant tothom. I diumenge vinent anem tots a votar canvi" perquè, ha recordat, "sabem el que és guanyar un debat, el que és guanyar unes eleccions i no governar".
"Espanya no es pot permetre que passi el que va passar l'any 2023", per la qual cosa ha demanat que se segueixi treballant per a aquest canvi.
I "aquí teniu el millor exemple de com es fa", en referència al difunt alcalde de Múrcia, José Ballesta. "Cada vegada que vinc a Múrcia me'n recordo de les ganes de Pepe Ballesta fins al final, fins al final dels seus dies. Això és un exemple del que és el nostre partit i del que és la Regió de Múrcia".
Ha advertit que volen que "ens oblidem" dels accidents de tren, de Ceuta, del control migratori, de l'apagada, de les polseres antimaltractament, de la vaga de metges, de l'habitatge, dels preus, dels pactes d'investidura i de la corrupció.
Però "no t'oblidis, no t'oblidis de res i diumenge recorda't de tot, recorda't de tot el que ha estat el teu país quan fiquis la papereta a l'urna", ha assenyalat. "Ells volen que ho oblidis. Nosaltres volem que no torni a passar i només hi ha una manera, votant el Partit Popular, no n'hi ha cap altra".
El candidat del PP ha insistit que es voti "en consciència, amb memòria, per la dignitat de defensar el teu país i amb esperança, perquè canviarem el pitjor govern de la història d'Espanya, perquè el teu esforç valdrà la pena i perquè posarem aquest país a funcionar".
"MALA EDUCACIÓ"
Durant la seva intervenció, Feijóo ha contestat a Pedro Sánchez, que ha reivindicat a Múrcia la "bona política enfront de la mala educació", que "encara sort que són els de la bona educació" i ha recordat que "fa només uns dies, un afiliat del PSOE, d'aquests que posen somrients amb Sánchez en els mítings, li va dir al nostre candidat que normal que patís violència. Li va dir, 'normal que et passin aquestes coses, xaval' a un jove de 22 anys a qui van llançar petards i pedres per fer-lo fora del País Basc".
I "ahir una ministra --en referència a Diana Morant-- deia que li hauria encantat que Sánchez em clavés quatre bufetades en el debat. Què haurien dit de nosaltres si se'ns ocorregués una cosa semblant?", ha assenyalat el candidat del PP, que s'ha mostrat ferm en el fet que "no vull una Espanya de bufetades ni un país agressiu", per la qual cosa ha demanat "aturar-los amb vots diumenge vinent".
Per contra advoca per un govern de gestió i bones pràctiques. En aquest sentit ha assegurat que "no posaré col·legues al govern, no posaré els meus amics al govern, ni escolliré la gent pel nombre de vegades que insulta els altres", sinó que posaré "especialistes".
Per aquest motiu ha animat que "no es quedi ni un sol vot de canvi a casa. I qui vulgui canvi, que voti el Partit Popular, perquè no us fallarem".
Feijóo ha posat en valor la seva experiència i capacitat per gestionar en contraposició a la falta de gestió de Pedro Sánchez, el currículum del qual "és ser regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Madrid". "Per això és el president del Govern d'Espanya que ha fet menys pressupostos en la democràcia", ha criticat.
"Aquest senyor ha gastat un bilió d'euros durant tres anys sense autorització. No té l'autorització de les Corts per al Pressupost, és que ni el presentava", ha indicat.
Per contra, ha diferenciat, "jo demano el vot per gestionar, perquè la gestió és el que fa que arribi el tren, que t'arribi el teu sou, que una carretera estigui asfaltada, és el que fa que un centre de salut tingui un metge i que vingui aigua perquè hi ha diners per invertir".
La gestió, ha conclòs, "és el que garanteix la teva frontera, que paguis menys impostos, que els serveis funcionin millor i que ningú al govern robi".