Feijóo demana concentrar el vot en el PP per "obrir un temps nou" i acusa Sánchez de liderar "amb incompetència"

NACHO CUBERO - EUROPA PRESS
SANTANDER 15 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest diumenge, en un míting celebrat a Santander davant unes 4.000 persones, mobilitzar el vot per a la seva formació de cara a les eleccions del proper 29 de novembre, i ha defensat que Espanya necessita "decència, ambició i gestió" per obrir una nova etapa política.
Durant la seva intervenció, l'expresident gallec ha acusat a l'actual Govern d'Espanya (PSOE-Sumar), liderat per Pedro Sánchez, d'haver portat al país a la "decadència", amb "un règim de corrupció, d'incompetència i de 'jetas'".
El líder 'popular' ha reivindicat la gestió del seu partit als territoris on governa i ha assegurat que "quan governa el PP les coses funcionen".
En aquest sentit, ha posat com a exemple a Cantàbria i ha defensat que les polítiques desenvolupades en la comunitat poden traslladar-se al conjunt del país.
Per arribar a la Moncloa, el candidat ha reclamat "la implicació dels 102 municipis" de la comunitat per impulsar el canvi polític i ha insistit que aquest "no es fa des d'un despatx", sinó "poble a poble, carrer a carrer i casa a casa".
En l'acte, Feijóo ha estat acompanyat per la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, la candidata al Congrés, Isabel Urrutia, l'alcaldessa de Santander i candidata al Senat, Gema Igual, i els presidents 'populars' d'Astúries i País Basc, Álvaro Queipo i Javier de Andrés, respectivament.
SOLIDARITAT AMB LES AGRESSIONS PATIDES Al PAÍS BASC
Precisament, a aquest últim, li ha transmès la seva solidaritat per les agressions patides per militants del PP a Barakaldo (Biscaia) en la jornada d'ahir, dissabte.
I ha anunciat que farà campanya a Gipuscoa per recolzar al candidat de la seva formació al Congrés en aquesta plaça, Jon Echevarría.
"El carrer no és vostre. El carrer és de tots els espanyols i no expulsareu d'ells mai a ningú", ha advertit als responsables dels atacs.
Així mateix, ha criticat que el PSOE no hagi condemnat els fets, i ha reclamat a Pedro Sánchez que demani als seus socis "que no alterin la campanya electoral".
En aquest sentit, ha defensat el dret dels 'populars' a sol·licitar el vot a qualsevol territori. "Volem llibertat, senyor Sánchez", ha postil·lat.
PROJECTE DEL PP
Feijóo ha centrat bona part de la seva intervenció a contraposar el projecte del PP al del PSOE, al que ha acusat de "empobrir als ciutadans, dificultar l'accés a l'habitatge, deteriorar els serveis públics i generar un clima d'enfrontament polític".
"Ells són el passat que cal tancar i nosaltres som el futur que cal obrir", ha dit.
En aquest context, ha insistit que la seva formació representa una alternativa basada "en la gestió i el compliment dels compromisos", ja que, segons ha assegurat, el seu programa electoral "no és un tràmit", sinó "un contracte" que complirà en els propers quatre anys.
"Espanya no necessita un impostor. Espanya necessita un servidor. I jo ho sóc", ha assenyalat, abans de comprometre's a governar per tots els ciutadans, "sense murs ni bàndols".
El president del PP també ha carregat contra Sánchez pels diferents casos judicials i les investigacions que afecten a l'entorn del Govern i del PSOE.
Entre altres assumptes, ha esmentat les investigacions sobre el finançament socialista, la situació del fiscal general de l'Estat i la investigació de la Fiscalia Europea sobre el sistema de polseres antimaltractament.
Així, ha opinat que l'acumulació d'aquests assumptes explica l'avançament electoral i demostra que el president del Govern "està mort de por pel calvari judicial que li espera".
"LES DONES TAMBÉ VAN ARRASARAN A AQUEST GOVERN A LES URNES"
El candidat a la Presidència també ha estat taxatiu amb la gestió de les polítiques d'igualtat i protecció de les dones, ja que ha retret a l'Executiu central els efectes de la llei del 'solo sí és sí', les rebaixes de condemnes a agressors sexuals i els problemes en les polseres de control de maltractadors.
"Les dones també arrasaran a aquest Govern a les urnes", ha vaticinat, al mateix temps que ha defensat que el canvi polític ha de començar per garantir el respecte a les dones.
En matèria econòmica, Feijóo s'ha compromès a reduir la pressió fiscal i millorar els serveis públics. Entre les seves promeses, ha destacat una rebaixa de l'IRPF per als treballadors joves durant els seus primers anys d'ocupació, per la qual cosa estaran exempts de pagar aquest impost el primer any, abonaran el 75% el segon, el 50% el tercer i el 25% el quart.
També ha plantejat mesures de suport a les famílies amb fills, als joves i a els qui tenen dificultats per accedir a un habitatge.
En aquest últim àmbit, ha defensat que l'esforç i el treball "deuen permetre emancipar-se sense dependre d'una herència".
PENSIONS I INFRAESTRUCTURES
El 'popular' també ha garantit que, si arriba al Govern, revaloritzarà les pensions cada any conforme a l'IPC i ha promès recuperar la seguretat i la puntualitat del transport ferroviari, on ha asseverat que restaurarà les antigues indemnitzacions de Renfe per retards en els AVE.
En relació amb les infraestructures, ha criticat l'estat de les carreteres i ha denunciat els problemes de seguretat i funcionament del sistema ferroviari i elèctric.
El president ha defensat a més una reforma de la gestió pública basada en dos principis: "saber gestionar i no robar".
En aquest sentit, ha assegurat que nomenarà ministres "que sàpiguen, que no robin i que gestionin", amb l'objectiu de recuperar "el prestigi" de les institucions.
MEDI RURAL
Quant al medi rural, ha promès rebaixes fiscals per els qui viuen, inverteixen i produeixen en aquests municipis, i ha plantejat facilitats per a la compra d'habitatge en localitats despoblades i per adaptar els ingressos del sector agrari i pesquer a les variacions de cada campanya.
En aquest sentit, s'ha compromès a defensar una Política Agrària Comuna (PAC) amb finançament suficient i a evitar que Espanya imposi a agricultors, ramaders i pescadors requisits superiors als establerts per la Unió Europea.
Finalment, Feijóo ha apel·lat a la mobilització fins al 29 de novembre i ha demanat als simpatitzants populars que traslladin el seu missatge a tots els ciutadans. "Ni un pas enrere, ni un vot a casa", ha reclamat.
El líder del PP ha assegurat que el seu programa electoral serà "un contracte" que complirà durant els propers quatre anys i ha reivindicat la paraula i el compromís com a elements fonamentals de l'acció política.
A més, ha fet una crida als antics votants del partit i a els qui se senten decebuts amb el PSOE perquè confiïn de nou en els 'populars'.
"Som la casa comuna de tots aquells que volen obrir un temps nou i millor per a Espanya", ha afirmat, abans de demanar incrementar la representació del PP a Cantàbria. "Volem pujar un escó més a Cantàbria. Anem a per això", ha conclòs.