MADRID 29 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, ha arribat passades les 20.15 hores a la seu nacional del PP per seguir l'escrutini electoral de les generals amb el seu equip, segons han indicat fonts de la formació.
Abans que Feijóo, s'han acostat a la seu el secretari general de la formació, Miguel Tellado, i diversos sotssecretaris: Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fúnez, Juan Bravo o Alberto Nadal.
Un total de 223 mitjans --entre periodistes, fotògrafs i càmeres-- s'han acreditat per seguir la nit electoral a la seu nacional del PP, al carrer Génova de Madrid, segons ha indicat el partit.
El president del PP ha centrat la campanya en el seu perfil gestor la "reconstrucció nacional" que, a parer seu, necessita Espanya. Amb aquest objectiu, ha demanat el vot "prestat" dels socialistes desencantats amb Pedro Sánchez, als quals ha traslladat que "no se'n penediran".
A més a més, Feijóo ha admès que si no aconsegueix governar després del 29N dimitirà, conscient que es tracta de la seva segona i última oportunitat. "Vostè dimitirà i deixarà l'escó? Sí o no? Jo sí", va afirmar en el debat a quatre, quan va desafiar Pedro Sánchez a presentar la dimissió i renunciar a l'escó si perd els comicis.