BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius, Isidre Fainé, deixa el càrrec i serà rellevat per l'actual vicepresident de la fundació CEDE, Ramón Adell.
Ho ha anunciat aquest dijous el mateix Fainé, actual president de la Fundació la Caixa, en l'acte d'obertura del 25è Congrés CEDE, que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya.
Fainé, que passa a ser designat president fundador amb rang de patró vitalici, ha explicat que no és una decisió "improvisada" sinó que l'ha presa pensant en la fortalesa i en la capacitat per renovar-se de la fundació.
Ha assegurat que el seu compromís amb l'entitat es manté intacte: "Canviaran les meves funcions i la meva responsabilitat, però no la meva voluntat de contribuir a l'èxit d'aquest gran projecte", ha assegurat.
Sobre Adell, que ha explicat que estarà acompanyat per l'actual secretari general, Pau Herrera, Fainé ha valorat que coneix a fons l'organització i el teixit empresarial espanyol i ha confiat que la governança de la CEDE "quedarà en molt bones mans".
"CANVIS PROFUNDS"
Ha apuntat que el món afronta "canvis profunds", davant els quals ha defensat la necessitat de comptar amb directius eficaços i responsables a les empreses i capaços de dirigir amb visió de futur i responsabilitat, formar equips i anticipar els canvis.
Fainé va participar en la fundació de l'entitat fa 30 anys i ha assegurat que la CEDE és "una història d'èxit" i una institució sòlida, dinàmica, respectada i útil tant per als directius com per a la societat.