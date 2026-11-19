BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha afirmat que la justícia restaurativa i la juvenil són "dos termes indissociables" i que una no es pot abordar sense la mirada de l'altra.
Espadaler ha presidit aquest dijous una jornada amb més de 150 professionals de la justícia restaurativa, celebrada al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), en la qual s'han analitzat els diferents models de la justícia restaurativa aplicats a l'àmbit juvenil a Europa, informa el Govern en un comunicat.
"La justícia restaurativa és important en tots els àmbits, però si n'hi ha cap on és imprescindible és el de la justícia juvenil perquè és un moment vital tant per l'entorn com per l'educació", ha dit el conseller.