ERC proposa rebaixes fiscals per llei per als qui comprin habitatge d'ús residencial

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El candidat d'ERC al Congrés per Barcelona Jordi Albert ha anunciat que la primera proposició de llei que preveuen registrar a la cambra baixa després de les eleccions del 29 de novembre plantejarà rebaixes fiscals per als qui comprin habitatge d'ús residencial i "incrementar la fiscalitat a aquells que utilitzin l'habitatge per especular".
En unes declaracions aquest dimarts, Albert ha explicat que anomenaran aquesta proposició de llei 'Una família, una casa', i ha assenyalat que l'impost de transmissions patrimonials (ITP) serà "un element trascendental" en aquesta norma.
"Es tracta d'incrementar els impostos a les persones que acumulin, però no de prohibir l'especulació, en cap cas. Ho dic perquè en alguns mítings de precampanya hem sentit aquesta expressió", ha matisat Albert en referència a la proposta dels Comuns.
Preguntat per si pot concretar més com proposen abaixar l'ITP, el candidat republicà ha respost que s'han de "trobar els mecanismes" per fer-ho, i que aquestes baixades han d'anar en funció de les responsabilitats fiscals.
REBAIXA "SUBSTANCIAL"
"És molt important que la rebaixa sigui bastant substancial perquè tingui impacte", ha afegit, tot i que no ha entrat a detallar les xifres que proposen des d'ERC.
Ha criticat que el PSOE i Sumar hagin trigat "7-8 anys" a fer propostes en matèria d'habitatge, i ha reivindicat la d'ERC per ser concreta i d'aplicació immediata.
Albert ha fet aquesta proposta un dia abans de la vaga general, el motiu principal de la qual és la pujada del cost de la vida i del preu de l'habitatge, i a la qual ha animat a adherir-se "de manera activa", i dos dies abans que es votin a la diputació permanent del Congrés els decrets sobre habitatge del Govern central.