ERC exigeix a Ordeig que defensi l'oli català davant l'ordre d'immobilització del Govern espanyol

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Parlament ha registrat una bateria d'iniciatives parlamentàries per exigir al conseller d'Agricultura del Govern de la Generalitat, Òscar Ordeig, una "defensa valenta i sense complexos" del sector de l'oli d'oliva català davant l'ordre del Ministeri d'Agricultura d'immobilitzar obligatòriament el 12% de la producció d'oli de la campanya 2026-2027.
El partit considera intolerable que el Govern pretengui "aplicar una regulació uniforme que ignora completament la realitat i la singularitat de les 5 Denominacions d'Origen Protegides (DOP) de Catalunya", ha informat aquest diumenge en un comunicat.
"No es pot tractar igual allò que és radicalment diferent", han afirmat, i han considerat que aquesta mesura està dissenyada des de Madrid pensant en els excedents de producció d'Andalusia.
Per això, han demanat a Ordeig que "es planti davant el ministre Luis Planas i exigeixi una excepció territorial immediata per a Catalunya o l'activació de la clàusula de flexibilització abans que s'acabi l'any".
OBLIGAR A BUIDAR CELLERS
Han considerat que obligar les cooperatives a "buidar els cellers i bloquejar un oli que ja és escàs és castigar directament la viabilitat i la liquiditat del sector català".
El grup republicà ha destacat la "hipocresia de mercat que pateix el sector", ja que al seu parer es demana un esforç de contenció als productors locals mentre es permet l'entrada de fins a 400.000 tones d'oli procedent de països de fora de la Unió Europea (UE).
"Per a ERC, el veritable equilibri del mercat s'ha d'aconseguir mitjançant un control estricte i la reducció d'aquestes importacions que fan competència deslleial al producte autòcton, i no asfixiant la producció catalana", han afegit.
"PERILL" PER AlS CONSUMIDORS
La formació també ha advertit del "perill" d'aquesta mesura sobre els consumidors catalans, en obrir la porta al que han qualificat d'especulació per part de les grans superfícies.
"El Departament no pot limitar-se a fer de simple gestor de les ordres de Madrid", han considerat, a més de demanar al Govern que faci ús de totes les vies legals i institucionals per tombar la mesura si el Govern espanyol no rectifica.