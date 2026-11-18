BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Endesa està duent a terme un conjunt d'obres, actualment en execució, per reforçar la xarxa elèctrica de mitja tensió a Castellterçol (Barcelona) i preparar la infraestructura per a l'evolució de la demanda energètica, amb una inversió d'aproximadament 900.000 euros, informa en un comunicat aquest dimecres.
La companyia ha destacat la construcció d'una nova línia subterrània de mitja tensió a 25 kW, un "pas important en la modernització" de la xarxa i que permetrà absorbir possibles punts de consum i incorporar nous subministraments.
Les obres també preveuen la instal·lació de 2 quilòmetres de nova canalització subterrània i 2,7 quilòmetres de nou cablejat de mitja tensió, i la migració de 6 centres de transformació a la nova xarxa de 25 kW.