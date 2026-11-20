GIRONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Endesa, a través de la seva filial de xarxes e-distribució, ha invertit 500.000 euros en una primera fase d'obres de "reforma i millora tecnològica" de la xarxa elèctrica del centre de Figueres (Girona), una zona sensible de la ciutat que concentra nombrosos establiments comercials, locals de restauració i dependències municipals, ha informat en un comunicat aquest divendres.
Les tasques consisteixen en la reforma integral d'un centre de transformació integrat al centre de la ciutat, en el qual s'ha renovat l'equipament interior de la infraestructura, i en el qual la companyia preveu "a curt termini" també instal·lar sistemes de telecomandament.
Més endavant, Endesa també preveu 5 altres projectes d'inversió, encara en fase de disseny, per estendre noves línies elèctriques des de la subestació de Figueres per "augmentar la capacitat de la xarxa, reforçar-la i millorar la qualitat del subministrament elèctric de la ciutat".