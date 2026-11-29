MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Els operaris ultimen el balcó del carrer Génova on el Partit Popular celebra les victòries electorals després de les eleccions, si bé aquesta vegada el partit hi ha incorporat una pantalla gegant.
Des d'abans de les 18.00 hores, diversos treballadors preparen el balcó de la seu del PP que sol ser l'escenari habitual dels triomfs electorals del partit, al qual surten els presidents del partit acompanyats del seu equip per agrair el suport electoral.
S'espera que el líder del PP i candidat a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, --que ha votat aquest matí al col·legi electoral Ramiro de Maeztu-- vagi a la seu a partir de les 20.00 hores, un cop es tanquin els col·legis electorals.
TELLADO VALORARÀ LA PARTICIPACIÓ I LA JORNADA A PARTIR DE LES 20.15 HORES
El secretari general del PP i director de campanya del partit, Miguel Tellado, compareixerà davant els mitjans de comunicació a partir de les 20.15 hores per fer una valoració de la jornada i de les dades de participació.
La participació en les eleccions ha assolit a les 18.00 hores un rècord històric, amb un 68,15%, segons l'actualització de les 18.34 hores. La dada supera en 4,71 punts l'anterior màxim que mostra l'històric de participació a aquesta hora, el 63,45% del 1996.
També està 15,03 punts per sobre del que es va registrar el juliol del 2023, que va ser del 53,13%, i 11,31 punts per sobre de la del novembre del 2019, quan va arribar al 56,85%. Fins a aquesta actualització havien votat 24.125.236 persones, 5.453.629 més que en el segon avançament del 2023.
De moment, el PP no ha volgut entrar en com pot influir en els resultats l'alta participació. "No aventurarem anàlisis sobre si ens beneficia o ens perjudica. Que la gent voti sempre és bo", asseguren fonts de l'equip de Feijóo.