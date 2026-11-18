BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Ebro Motors Group EV i Pimec han signat un acord de col·laboració pel qual preveuen establir "condicions preferents en els productes i serveis d'Ebro per a les empreses associades a Pimec", informa la patronal en un comunicat aquest dimecres.
Ho han fet en una aliança estratègica formalitzada entre la companyia automobilística i Pimec per "enfortir el teixit industrial i empresarial de Catalunya, generar noves oportunitats de col·laboració i contribuir a la competitivitat de l'economia catalana".
A partir d'aquest acord, Ebro també s'incorpora com a empresa associada a Pimec i participarà com a col·laboradora de la 40a Gala Solidària dels Premis Pimec i amb el patrocini d'altres esdeveniments empresarials territorials com el Lleida Empresa, els Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental i el Tarragona Empresa.
Pimec ha explicat que l'aliança vol contribuir a reforçar les connexions entre els grans projectes industrials i les petites i mitjanes empreses "que tenen un paper fonamental en les cadenes de valor, la provisió de serveis especialitzats i el desenvolupament de l'ecosistema industrial català".
Ha posat en valor la recuperació per part de la companyia de la seva activitat industrial a la Zona Franca de Barcelona, a les antigues instal·lacions de Nissan, que posa de manifest "la importància de preservar el talent industrial, impulsar noves inversions i generar oportunitats de futur a partir del teixit productiu existent".