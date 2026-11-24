David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmat aquest dimarts que la prioritat del Govern és treure el jove català detingut per l'ICE als Estats Units d'un centre de retenció davant una situació que ha qualificat de "completament indigna" i que no s'hauria d'haver creat mai.
En una entrevista a SER Catalunya recollida per Europa Press, Duch ha explicat que l'objectiu actual és treure el jove del centre, i ha indicat que el Govern realitza gestions en coordinació amb el Ministeri d'Afers exteriors i el consolat general a Miami.
GESTIONS PER PODER-LO ALLIBERAR
El conseller ha assenyalat que el Govern està contacte amb institucions i persones implicades per resoldre el cas, "intentar que alliberin" el jove el més aviat possible i repatriar-lo perquè pugui tornar a casa.
També ha indicat que el consolat general a Miami, com que és el més proper del centre on està retingut, està "molt actiu" en aquest assumpte, i ha expressat la seva confiança perquè les gestions ajudin a escurçar al màxim la seva estada al centre de retenció per a immigrants.
CRÍTICA A LA POLÍTICA MIGRATÒRIA
Preguntat pels detalls del visat i el permís de residència del jove, Duch ha dit que no ho pot confirmar per falta de dades, tot i que ha afegit que pel Govern ja no es tracta de qui tenia raó, sinó de treure la persona d'un centre en el qual no hi hauria hagut d'entrar mai.
Finalment, ha criticat la política migratòria dels Estats Units i ha advertit que partits d'extrema dreta o de dreta avancen cap a posicions similars i insta a impedir-ho tant als Estats Units com aquí, ja que la política migratòria "hauria de ser una política humana i lògica".