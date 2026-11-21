LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha acusat ERC d'exercir el "pitjor politiqueig" de la legislatura en no donar suport a la reforma laboral i ha demanat votar el Front Ampli el pròxim 29 de novembre per continuar canviant Espanya.
Ha protagonitzat el míting central del Front Ampli a Barcelona aquest dissabte al Parc de Sant Martí amb la candidata a presidir el Govern, Ada Colau; el cap de llista per Madrid, Emilio Delgado; el ministre de Cultura i número 2 per Barcelona, Ernest Urtasun, i el candidat dels Comuns a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
Davant d'unes 2.500 persones, segons l'organització, la convocatòria més multitudinària del partit en aquesta campanya, ha retret als republicans haver estat disposats a deixar caure la reforma laboral: "Un mai no pot votar en contra d'una norma que és bona per a la classe treballadora".
D'aquesta manera, ha assenyalat que donar suport al Front Ampli significa aprofundir en els drets dels treballadors i ha apel·lat al vot de "l'Espanya que encara en vol més", contra una dreta i una extrema dreta que, segons ella, van destrossar el país quan van governar.
També ha lamentat que el "Partit Socialista s'equivoca amb aquesta campanya" apel·lant al 'vot útil' i ha criticat l'actitud del president del Govern, Pedro Sánchez, en el seu debat amb el candidat popular, Alberto Núñez Feijóo, en permetre, segons ella, un debat que ha titllat de fake.
DELGADO: VOTAR-LOS "VAL TRIPLE"
Delgado ha promès la "motoserra a l'1%: tot per als de baix, res per als de dalt" després del 29 de novembre per combatre la desigualtat, que considera el principal problema de la ciutadania i la principal amenaça per a la democràcia.
"Perquè com més es concentra la riquesa en poques mans, més s'estén la pobresa en moltes cases", ha sostingut, tot alertant també de la por al diferent que, segons ell, la dreta i l'extrema dreta intenten instaurar en la societat des dels mitjans de comunicació.
Ha dit que, mentre alguns intenten empènyer la ciutadania "a tots contra tots", el Front Ampli es presenta a les generals per trencar el cercle i invertir el corrent, unint tots els ciutadans.
"És l'única manera de capgirar la truita, és l'única manera que les classes populars han trobat al llarg de la història per aturar els de dalt: tots junts contra ells", ha afegit.
També ha reivindicat que votar el Front Ampli "val triple: val per frenar la dreta, per garantir drets i per capgirar la truita" i deixar la cara com es mereixen el PP i Vox per haver intentat enverinar Espanya aquests últims quatre anys, segons ha dit.