La despesa mitjana del campista a Catalunya puja un 49% des del 2019 fins als 194 euros, segons un estudi

QUIM DASQUENS/FEEC - Arxiu
BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La despesa mitjana del campista a Catalunya ha crescut un 49% des del 2019 i ha assolit els 194 euros el 2025, situant-se en la quarta posició del rànquing nacional per darrere de Galícia (217 euros), la Comunitat Valenciana (199 euros) i Múrcia (196 euros).
Així es desprèn de l'últim estudi de mercat elaborat per EY-Parthenon per a la Federació Espanyola de Càmpings (FEEC), que reflecteix un increment constant en la capacitat de despesa dels viatgers a totes les comunitats analitzades, informa la FEEC aquest dissabte en un comunicat.
La presidenta de la FEEC, Ana Beriain, ha explicat que les dades reflecteixen que el campista actual busca experiències de més qualitat i valora l'oferta dels establiments, la qual cosa es tradueix en un "retorn econòmic directe i molt positiu per a les destinacions i les economies locals de tot el país".
RÀNQUING AUTONÒMIC
Galícia encapçala la classificació estatal en termes absoluts amb una despesa mitjana de 217 euros per campista (un 33% més que el 2019), seguida de la Comunitat Valenciana (199 euros, un 46% més) i Múrcia, que puja sis posicions fins als 196 euros després de registrar un increment del 118% respecte als valors prepandèmia.
Per darrere de Catalunya, completen el grup amb més nivell de despesa Extremadura (176 euros; +21%), l'Aragó (155 euros; +80%) i Navarra (153 euros; +48%).
El gerent de la FEEC, Sergio Chocarro, ha destacat que aquests resultats demostren que les destinacions "estan responent amb èxit a les noves demandes del viatger".
IMPULS AL NORD I A L'INTERIOR
L'informe conclou també que la dinamització del sector s'estén cap a l'interior i el nord peninsular, amb augments que assoleixen o superen el 75% al País Basc (112 euros; +83%), l'Aragó (155 euros; +80%), Cantàbria (126 euros; +75%) i la Comunitat de Madrid (87 euros; +75%).
Així mateix, la despesa es manté a l'alça a Andalusia (116 euros; +50%), Castella-la Manxa (143 euros; +47%), Astúries (131 euros; +30%), Castella i Lleó (107 euros; +17%) i la Rioja (67 euros; +50%).
Chocarro ha conclòs que el valor del sector s'està redistribuint de manera més equitativa amb "creixements extraordinaris per sobre del 75% en comunitats autònomes d'interior i del nord com l'Aragó, Madrid o Cantàbria".