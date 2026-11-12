Una delegació del Senat de Califòrnia tanca el seu viatge a Catalunya després de reunir-se amb Illa i Rull

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Una delegació del Senat de Califòrnia, encapçalada per la seva presidenta, Monique Limón, i acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, s'ha reunit aquest dijous al matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'última jornada del seu viatge oficial a Catalunya dins l'acord d'agermanament entre les dues cambres.
Segons ha informat el Parlament en un comunicat, a la trobada amb Illa també hi han assistit el vicepresident segon de la cambra catalana, David Pérez, i les secretàries primera, tercera i quarta de la Mesa: Glòria Freixa, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalá.
GESTIÓ D'INCENDIS
La delegació nord-americana també ha visitat el Centre de Comandament dels Bombers de la Generalitat per conèixer el model català de gestió d'incendis, les estratègies de prevenció i extinció i la resposta davant els nous escenaris climàtics i incendis de nova generació.
A més de Limón, la comitiva del Senat de Califòrnia ha estat integrada per les senadores Sabrina Cervantes, Melissa Hurtado, Caroline Menjivar i Susan Rubio.