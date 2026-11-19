David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha expressat que no entén que el líder de Junts, Carles Puigdemont, qualifiqui la llei d'amnistia de derrota d'Espanya en una entrevista a 'El Mundo', i també ha lamentat que sembli que "fa el joc al PP i Vox" i al mitjà al qual ha concedit l'entrevista.
"En unes eleccions que al final van sobre si existeix un govern presidit per Pedro Sánchez o si existeix una alternativa del PP i Vox, que són els partits que estan en contra de l'amnistia de la qual ell s'ha pogut beneficiar, de justícia i de recuperació de la convivència, que van en contra del català. Per què això?", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha afirmat que Puigdemont "haurà de donar explicacions a moltíssima gent", inclosa del seu partit, que, assegura, no entendrà les seves paraules.
Ha retret a Junts un "cert alineament" amb el PP i Vox i els ha recordat que estar amb Catalunya és no bloquejar una proposta de finançament sobre la taula que aportaria 4.700 milions més a la comunitat.
RODALIES I ALBIOL
Preguntat per les vagues de maquinistes a Rodalies, Dalmau ha alertat que "no es pot segrestar el sistema ferroviari català" i ha matisat que és un grup de maquinistes, no tot el col·lectiu, el que incompleix els serveis mínims.
Sobre els cartells publicitaris que el PP ha desplegat en castellà i àrab contra la multireincidència i l'ocupació d'habitatges, Dalmau els ha condemnat i ha atribuït l'acte a una política "espectacular nefasta" que determinades formacions polítiques duen a terme.