BARCELONA, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que les noves eines amplien les capacitats de la IA, però que correspon a les persones decidir amb quina finalitat s'utilitzen i ha defensat "posar-les al servei de la ciutadania".
Ho ha dit aquest dimecres durant la inauguració de la Diada de les TIC 2026, que se celebra fins dijous a Barcelona, juntament amb els secretaris de Telecomunicacions i Transformació Digital i de Polítiques Digitals de la Generalitat, Albert Tort i Maria Galindo, i el vicepresident de la CNMC, Ángel García Castillejo.
Dalmau ha remarcat diverses iniciatives impulsades pel Govern per transformar i cohesionar el territori, com la gigafactoria d'IA a Móra la Nova (Tarragona): "No volem ser un país només connectat digitalment, sinó també territorialment", ha dit.
També s'ha referit a la reforma de l'administració, l'ampliació de la xarxa pública de fibra òptica i el centre de recerca i2CAT, del qual Dalmau ha destacat que "obre la porta" a garantir la cobertura en zones remotes i mantenir les comunicacions en operacions d'emergència.
CASTILLEJO, TORT I GALINDO
García Castillejo ha defensat que el debat social al voltant de les noves tecnologies avanci "al mateix ritme" que la innovació, i ha reivindicat el paper dels reguladors en la protecció dels drets de les persones.
Tort, per la seva banda, ha afirmat que l'ús de la IA per part de les administracions s'ha de basar en principis de transparència, traçabilitat i supervisió humana, i Galindo ha posat en valor "les capacitats tecnològiques i empresarials de Catalunya".