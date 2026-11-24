GIRONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat Comforsa per al trasllat del seu domicili social de Barcelona a Campdevànol (Girona), fet que "culmina el procés d'integració de l'activitat de la companyia a les instal·lacions de Girona".
Actualment, pràcticament la totalitat dels centres productius, les funcions de direcció, les àrees financeres i administratives i la major part de la plantilla es concentren a Campdevànol, per la qual cosa l'operació "reforça la coherència entre l'estructura societària i la realitat operativa de l'empresa", informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
Comforsa, participada indirectament al 100% per la Generalitat, opera diverses fàbriques al Ripollès especialitzades en la forja i la fabricació de peces per a sectors com els vehicles industrials, la maquinària de construcció i el transport marítim.