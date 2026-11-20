BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha visitat l'inici de les obres per construir la variant de Sant Feliu de Codines (Barcelona).
La Conselleria ha explicat en un comunicat aquest divendres que la nova infraestructura permetrà alliberar de trànsit l'actual travessia i suposarà una inversió de 43 milions d'euros.
Les obres tenen un termini de 30 mesos i la nova variant tindrà un trànsit estimat de 10.000 vehicles al dia i permetrà retirar al voltant de 3.500 vehicles del nucli urbà.
Paneque ha celebrat que "això vol dir activitat comercial, carrers sense fum, tranquil·litat per als vianants i la creació d'un ecosistema de trama urbana que dona molta qualitat als municipis".
La variant tindrà una longitud de quatre quilòmetres i comptarà amb un viaducte de 515 metres i un fals túnel de 120 metres que farà les funcions de connector ecològic.