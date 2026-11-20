MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha retret al president espanyol, Pedro Sánchez, que aquest dijous a la nit fes l'efecte d'estar "abaixant els braços" en el debat amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i no fos capaç de respondre a les seves "mentides".
Per tant, ha sentenciat que queda clar a tenor de les enquestes i del debat que amb el PSOE i Sánchez "sols" no n'hi ha prou per frenar les dretes i ser "més valents" en la pròxima legislatura.
També ha reivindicat que el vot a la seva candidatura és "doblement útil" perquè és garantia que no hi haurà un executiu "fatxa" a Espanya i que es revalidarà un govern progressista que vagi "molt més enllà" en polítiques d'esquerra, sobretot en habitatge.
Durant una entrevista a RNE, recollida per Europa Press, Colau s'ha mostrat crítica amb l'actuació de Sánchez i li ha etzibat que "no és el moment d'abaixar els braços" sinó tot el contrari, de desplegar tot l'esforç davant un PP i Vox que pretenen un retrocés de drets.
En conseqüència, ha explicat que després d'aquest cara a cara li agafen més ganes de participar en el debat de dijous vinent entre els principals candidats del 29N i "plantar cara" a les dretes, cosa que des del seu criteri no va fer el president espanyol.
VA TROBAR A FALTAR RETRETS CONTRA MAZÓN I AYUSO
Un dels retrets que ha etzibat Colau a Sánchez és que no confrontés davant Feijóo que el PP governa amb Vox en diverses comunitats autònomes i que ja suposa una "amenaça per drets bàsics".
És més, ha retret al candidat socialista que no posés a col·lació la gestió d'alguns barons del PP com la "negligència absoluta de l'expresident valencià Carlos Mazón que va provocar morts durant la dana del 2024 o el conflicte educatiu contra el govern d'Isabel Díaz Ayuso, a la qual també envolta la polèmica compra d'un àtic.
També va trobar a faltar, com a feminista, referències en assumptes que preocupen les dones com la violència masclista, màximament quan el potencial aliat de Feijóo, Vox, nega la violència de gènere.
D'altra banda, Colau ha estat clara en subratllar que Front Ampli es presenta a aquests comicis, a diferència d'altres opcions d'esquerra, amb el compromís de ser "corresponsables" de la governabilitat, és a dir, de revalidar des del "minut zero" un govern de coalició i que no hi hagi un gabinet "fatxa" a La Moncloa.