BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata del Front Ampli a les eleccions generals, Ada Colau, ha afirmat que sembla que el PSOE "s'estigui rendint davant la possibilitat d'un Govern d'extrema dreta", i ha assegurat que la seva formació no es rendirà.
En una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge ha dit que després del 'cara a cara' entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo "ha quedat molt clar que el proper 29 de novembre es vota si el Govern de coalició és amb Vox o amb el Front Ampli".
Així, ha defensat que el vot al Front Ampli és més útil que el del PSOE perquè, diu, la campanya de Sánchez és bàsicament només frenar l'extrema dreta: "El Front Ampli és un doble vot doblement útil perquè nosaltres formarem part d'un Govern progressista, però ho farem per fer polítiques valentes".
Colau ha dit que el Govern actual ha "fallat en habitatge" i ha afegit que el seu compromís si la seva formació forma part del nou Executiu és que des del primer Consell de Ministres s'aprovi una llei que tingui un efecte immediat en la vida de la gent per abaixar els preus de l'habitatge i frenar l'especulació.
FINANÇAMENT AUTONÒMIC
Preguntada pel finançament autonòmic, ha defensat que cal "acabar amb el 'dúmping' fiscal de Madrid" i advoca per perdonar de manera igualitària els deutes de les comunitats autònomes.
En el cas de Catalunya ha assenyalat que estan d'acord amb la proposta que hi ha sobre la taula: "Hi ha un dèficit històric que, efectivament, és urgent millorar a Catalunya, però crec que cal fer un plantejament general", ha apuntat.
GESTIÓ DE FRONTERES
Sobre la immigració i la gestió de les fronteres, ho ha definit com un assumpte complex, i ha posat l'exemple de Ceuta: "Hem vist diverses coses que passaven i en algunes encara no sabem exactament què ha passat perquè estan sota investigació. Es parla de guerra híbrida. Jo considero que el Marroc ha tingut algun tipus de responsabilitat, per molt que el PSOE estigui dient que no té indicis".
En aquest sentit, considera que la relació amb el Marroc és difícil perquè és "un règim autoritari que té altres interessos" contraris als d'Espanya.