MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Front Ampli a les eleccions generals del 29 de novembre, Ada Colau, ha instat el Govern central a interposar un recurs formal davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per evitar que s'apliqui la deportació de migrants a Ruanda com han acordat Alemanya, Dinamarca, Grècia, els Països Baixos i Àustria.
Així ho ha explicat Ada Colau durant un esmorzar informatiu d'Europa Press, preguntada per l'acord amb Ruanda per obrir el 2027 un centre de deportació de migrants, on els cinc països europeus podran traslladar els que no tinguin residència legal, inclosos als qui s'hagi denegat el dret d'asil i hagin rebutjat el retorn voluntari al seu país d'origen.
Per la candidata de Front Ampli, aquest acord és "gravíssim", "inacceptable" i "vulnera tota la legislació internacional". A més a més, considera que és "una mesura que ja ha demostrat que no és eficaç".
"La tendència dels últims temps de la Unió Europea d'intentar externalitzar la gestió de les seves fronteres ha estat un fracàs", ha declarat Colau, que ha assenyalat que s'ha pogut veure en la crisi de Ceuta.
En aquest cas, la candidata ha explicat que "malauradament" i "digui el que digui" el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) "el Marroc, com a mínim, ha permès una entrada massiva que ha generat morts, moltíssim patiment i també una tensió terrible per a la població de Ceuta".
Així mateix, ha incidit que "aquest pas ulterior que significa buscar camps de concentració, centres d'internament en països llunyans", ja ho va provar Itàlia i "va fracassar perquè la justícia li va dir que això era il·legal i no ho podia fer".
"Jo crec que aquesta mesura traeix el que serien els principis fonamentals de la Unió Europea, que a més crec que és una mesura ineficaç. Aquestes mesures costen milers de milions d'euros. Externalitzar les fronteres costa milers de milions d'euros que es podrien fer servir per gestionar els fluxos migratoris molt millor sense vulnerar els drets humans", ha argumentat.
Quant a la gestió del fenomen migratori, la candidata de Front Ampli ha defensat que "el que segur que no funciona i s'ha demostrat fins ara és demonitzar, deshumanitzar les persones que migren, com pretén l'extrema dreta".
SOLIDARITAT AMB EL HIERRO
Ada Colau ha traslladat "tota la solidaritat" amb l'illa canària d'El Hierro per la pressió migratòria que està suportant les últimes setmanes i ha instat el Govern central a posar "tots els mitjans necessaris" perquè l'illa i les Canàries "no es quedin soles en la gestió d'aquestes arribades". "Això és fonamental", ha postil·lat.
"Ja va passar a Ceuta, on ho vam denunciar molts, que el Govern central a l'agost no va reaccionar tan ràpid com ho hauria d'haver fet. I això va ser un problema per a les persones migrants que van arribar i que es van quedar al carrer desateses, i també per a les mateixes persones de Ceuta, que van assumir moltíssima gestió que les sobrepassava completament", ha incidit.
D'aquesta manera, Ada Colau ha dit que "el Govern central ha de posar totes les mesures per atendre aquesta emergència humanitària que es produeix, garantir la seguretat i l'atenció sanitària a totes les persones que arriben, i, per descomptat, descongestionar El Hierro i moure les persones cap a altres parts del territori nacional".
"La migració s'ha de gestionar sempre d'acord amb els drets humans i reconeixent tot el positiu que aporta la migració al nostre país actualment", ha manifestat.
Preguntada per si es creu l'informe que el CNI ha remès a la jutgessa María Tardón sobre la responsabilitat del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Ada Colau ha respost que desconeix la informació que pugui tenir el CNI.
"Jo sé el que hem vist tota la ciutadania espanyola i hem vist com a la frontera amb el Marroc desenes de milers de persones s'han mobilitzat. Per tant, a tothom ens sembla absolutament increïble, inversemblant, que el govern del Marroc, que té tot el control del territori, no pogués percebre, alertar i controlar aquest flux de milers de persones", ha argumentat.